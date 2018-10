Mille euro per l’Unione ciechi grazie ad un compleanno speciale

A Castiglione Olona un compleanno solidale da ricordare. La Uici Varese, nella persona del presidente di sezione Gaetano Marchetto che, a nome dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Onlus di Varese «desidera ringraziare pubblicamente ma in forma anonima quel signore non vedente che sabato scorso ha deciso di festeggiare i suoi 80 anni con sua moglie e 80 invitati ai quali ha proposto di lasciare il loro pensiero in contanti all’interno di una scatola poi sigillata».

Oltre mille euro sono così arrivati all’associazione «che – prosegue Marchetto – li investirà nelle attività riabilitative per il recupero di autonomie di persone ipovedenti e non vedenti sparse sul territorio provinciale (360 i soci ma si triplicano gli utenti anche se non iscritti)».

“Ho avuto tutto dalla vita e ora per festeggiare i miei 80 anni vorrei dare qualcosa io a un’associazione che ha fatto tanto per me” – è stato il pensiero che il signor X ha voluto lasciare. «Grazie signor X, sapendo che la solidarietà non ama firmarsi» – conclude Marchetto.

