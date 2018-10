A teatro la favola musicale “Pierino e il lupo”

La favola “Pierino il lupo” a teatro per un concerto gratuito dedicato alle famiglie capace di avvicinare i bambini alla musica classica. L’appuntamento è per venerdì 26 ottobre alle ore 21 al Teatro sociale Delia Cajelli di via Dante Alighieri 20.

A esibirsi sarà l’Orchestra Alchimia, diretta dal maestro Davide Bontempo, con la partecipazione di Roberta Mangano alla Chitarra Classica, Beppe Richard Salmetti come voce narrante e Christian Silva alla regia.

Il concerto si apre con la Fantasia para un Gentilhombre per chitarra e orchestra scritta nel 1958 da Joaquin Rodrigo su richiesta dell’amico e celebre chitarrista spagnolo Andrés Segovia e ispirata alle musiche del chitarrista barocco spagnolo Gaspar Sanz.

Nella seconda parte del concerto gli strumenti orchestrali e l’intera orchestra vestiranno i personaggi della favola musicale “Pierino e il lupo” di Sergeij Prokofiev. Scritta per orchestra e voce narrante nel 1936 su richiesta del Teatro centrale dei bambini di Mosca che desiderava un’opera musicale per i più piccoli al fine do avvicinarli alla musica. Il compositore accettò, incuriosito dal particolare incarico e in soli quattro giorni completò il lavoro.

Lo spettacolo, a ingresso libero, è adatto a un pubblico di adulti, bambini e intere famiglie.

L’evento è organizzato dall’associazione culturale Musikademia e associazione Lilopera, con il patrocinio della Città di Busto Arsizio e il sostegno della Fondazione comunitaria del Varesotto.