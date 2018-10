Verifica delle fonti, quando la biblioteca ti dà una mano

C’è un luogo sospeso nel tempo dove regna il silenzio. Non è l’inizio di una favola ma è come potrebbe essere descritta una biblioteca. In quest’epoca accelerata fatta di “rumori di sottofondo”, aprire la porta di una biblioteca fa accedere a un mondo parallelo.

Varesenews ha cominciato un tour tra le biblioteche della provincia (qui tutti luoghi visitati fino ad ora) per raccontare di ciascuna le peculiarità; i numeri sono importanti: quanti libri, quanti prestiti, ma le piccole biblioteche di provincia sono prima di tutto punti di incontro, occasioni di confronto. A volte sono in angoli bellissimi di paese, in locali storici o ristrutturati.

Festival Glocal, il festival del giornalismo digitale che si terrà a Varese dall’8 all’11 novembre, dedicherà un incontro a questo tema: “Il giornalismo sugli scaffali, l’Italia delle biblioteche” si terrà alla libreria Ubik venerdì 9 novembre dalle 16 alle 18.

Interverranno la giornalista Matilde Quarti e Laura Ballestra, responsabile servizi al pubblico della Biblioteca LIUC – Università Cattaneo.

Si parlerà di come è cambiata la “cultura” dei libri in prestito nel tempo: un’analisi dello “stato di salute” delle biblioteche nell’era del digitale e degli ebook. Si parlerà di ricerca dei documenti e verifica delle fonti perché “googolare” è una cosa, consultare un’altra. Di questo e molto altro si discuterà nella bella sala della libreria Ubik di Piazza del Podestà. Nessuna concorrenza, solo voglia di fare cultura.

L’incontro è aperto a tutti: giornalisti, ma anche bibliotecari e amanti dei libri in prestito (anche questo panel è valido per i crediti formativi obbligatori e si trova sulla piattaforma Sigef dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia)

