Bonus famiglia: 1500 euro per il figlio in arrivo

Millecinquecento euro per ogni famiglia in “attesa” o che abbia adottato un bambino. È la misura approvata dalla giunta lombarda per sostenere le cosiddette “famiglie vulnerabili”. Lo stanziamento è di 5,4 milioni di euro per il nuovo Bonus Famiglia, che si trasformeranno in un contributo di 1.500 euro a nucleo, attivo dal 1° gennaio 2019.

«La misura, già presente da tempo, ha variato i suoi criteri di accesso – precisa Del Gobbo, componente dell’Osservatorio sul Fattore Famiglia in Regione Lombardia – il nucleo deve avere un Isee superiore ai 22mila euro, e i suoi componenti devono essere residenti in Lombardia da almeno 5 anni. Sono esclusi dai beneficiari tutti coloro che già usufruiscono di altre agevolazioni accordate a livello nazionale o comunale a sostegno della natalità. Aggiungo infine che le modalità di richiesta del contributo saranno comunicate entro la fine dell’anno e andranno inoltrate alle ATS del proprio territorio”.

In concreto, i 1500 euro verranno stanziati al 50% entro 60 giorni dalla validazione della domanda e il restante 50% entro 30 giorni dalla presentazione della tessera sanitaria del neonato. In caso di adozione il contributo verrà erogato in un’unica soluzione dopo l’approvazione della domanda.