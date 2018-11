Il concerto illustrato di Little Pier fa tappa al Lux

Nel pomeriggio di domenica 11 novembre alle ore 16.30, il CineTeatro Lux di piazza San Donato ospita “Little Pier – Lasciateci la fantasia”.

Lo spettacolo nasce da un’idea del cantautore romano Pier Cortese che ha messo in musica alcune storie mirate a sensibilizzare il giovane pubblico (dai 3 ai 99 anni di età) a temi importanti come il rispetto per il prossimo e per la natura. Contemporaneamente all’esecuzione delle canzoni, l’artista Pepita Matita realizzerà sul momento le illustrazioni dei brani. Lo spettacolo nasce dal disco “Lasciateci la fantasia”, che ha visto l’artista romano Pier Cortese collaborare con Niccolò Fabi, Simone Cristicchi, Gnut e Bianco.

A rendere innovativo e unico nel suo genere questo incontro la formula del “concerto illustrato”: musica e parole saranno infatti accompagnati dall’illustratrice “Pepita Matita”, che, contemporaneamente all’esecuzione dei brani, darà vita ai personaggi delle canzoni attraverso disegni proiettati dal vivo durante lo show.

Le storie cantate da Little Pier riescono ad entrare in contatto con il mondo emotivo dei bambini, veicolando messaggi importanti con la leggerezza di linee melodiche semplici e un linguaggio fruibile anche ai più piccoli, con l’ambizione di stimolare fantasia e creatività e di offrire al giovane pubblico uno spunto per sviluppare numerose competenze, attivando processi riflessivi nei confronti di contenuti complessi e fondamentali, le capacità di concentrazione, ascolto e osservazione oltre che di empatia e relazione, attraverso il coinvolgimento diretto dei bambini all’interno dello spettacolo.



Sul palco, insieme a Little Pier e alle illustrazioni di Pepita Matita, il musicista Walter Monzi della Carillon Accademia scuola di musica di Battipaglia direttore del Coro di bambini omonimo che, quando possibile, accompagna Little Pier dal vivo, oltre che nei suoi dischi.

L’ingresso è gratuito. E’ consigliata la prenotazione scrivendo a cimicerecords@gmail.com indicando nomi, cognomi e numero posti.