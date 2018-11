Emozioni a fil di sirena: Legnano ride, cadono Robur, Scs e Cimberio

Chi ama il basket sa che nulla è deciso fino a quando suona la sirena del 40′. Un traguardo che in questo weekend ha premiato la Axpo Legnano e ha detto male alle altre squadre di casa nostra, tutte perdenti nei minuti o negli istanti finali dei rispettivi match. Vediamoli nel dettaglio.

SERIE A2 MASCHILE

Un canestro del playmaker Tony Raffa regala alla Axpo la seconda vittoria nel girone Ovest (contro Rieti) e permette agli Knights di tornare a muovere una classifica ferma da troppo tempo. 78-76 il punteggio finale a favore di Legnano che ha dovuto rinunciare ancora a Benetti (per i laziali esordio di Adegboye dopo il pesante infortunio a Frazier) ma che l’ha spuntata al termine di una gara quasi sempre rimasta in equilibrio. Top scorer biancorosso London con 19 in 40′ di impiego (anche Raffa non è mai uscito dal parquet), 17 i punti di Bortolani.

Legnano: London 19 (1/5, 4/8), Bortolani 17 (2/2, 4/5), Raffa 14 (5/10, 0/4), Bozzetto 9 (3/5), Ferri 9 (0/1, 3/6), Serpilli 7 (2/2, 1/3), Bianchi 3 (1/1 da 3), Corti, Berra. Ne: Ballarin, Coraini. All. Mazzetti.

Classifica: V. Roma 14; Bergamo 12; Casale M., Agrigento 10; Trapani, L. Roma, Capo d’Orlando, Rieti, Scafati, Biella, Latina 8; Siena 7; Treviglio, Tortona 6; LEGNANO 4; Cassino 0.

SERIE A2 FEMMINILE

Finale amarissimo per la SCS che a Bolzano accarezza a lungo la possibilità di vincere la prima partita in A2 ma nel finale commette alcuni errori e vede sfumare i due punti (52-48). Avanti 11-2 all’inizio e costantemente in vantaggio, la squadra di Lilli Ferri si è trovata sul +6 a meno di 5′ dalla sirena, ma da quel momento si è arenata in attacco non trovando alternative ai punti segnati dalle sorelle Mistò (17 Elena, 9 Francesca). «Abbiamo indubbiamente un problema di gestione di ritmi, che nasce da circostanze a volte individuali, a volte di squadra – è il commento di Ferri – Anche con Bolzano siamo stati condannati principalmente da questo».

Varese: E. Mistò 17 (3/6, 3/7), Beretta 3 (0/7, 1/4), F. Mistò 9 (3/5, 0/1), Biasion, Petronyte (0/1), Premazzi 7 (3/6), Sorrentino 6 (1/3, 1/3), Visconti 3 (0/4, 1/2), Rossi 3 (0/1, 1/4), Polato. Ne: A Sonzini, I. Sonzini. All. Ferri.

Classifica (8a giornata): Villafranca*, Costa Masnaga 14; Crema*, Moncalieri*, Castelnuovo Scrivia* 12; Itas Bolzano, Udine 10; Vicenza, Carugate, Marghera, San Martino di L., Milano 6; Ponzano, Val Bruna Bolzano 4; Albino, VARESE 0.

SERIE B MASCHILE

La capolista Omegna passa – sudando – sul parquet del Campus e mette fine alla striscia positiva di una Robur et Fides sconfitta di misura, 60-64. Un peccato, perché la squadra di Vescovi ha fallito più di un pallone per scavare un minibreak tra sé e i cusiani a ridosso del finale, per poi essere sorpassata da un canestro di D’Alessandro a 80″ dalla fine che ha cambiato l’inerzia del match in via definitiva. Varese, che ha dovuto schierare un Ferrarese non al meglio, ha saputo reagire a un paio di passaggi a vuoto nel primo tempo e risalire fin dal -13 trascinata dai canestri di Planezio e Passerini e dalla prestazione energica di Ivanaj. Non è bastato, ma i gialloblu ora sanno di poter giocare alla pari con tutte le avversarie, come hanno certificato i successi su Sangiorgese e Vigevano.

Varese: Planezio 15 (1/9, 3/6), Mercante 11 (2/5, 2/5), Passerini 9 (1/5, 2/5), Ivanaj 9 (3/5, 1/2), Maruca 8 (2/3, 1/1), Ferrarese 4 (0/4, 1/4), Rosignoli 4 (2/2), Assui (0/2). Ne: Mottini, Calzavara, Dal Ben, Trentini. All. Vescovi.

Classifica (dopo 8 giornate): Fiorentina, Omegna 14; San Miniato 12; Vigevano, Borgosesia, Piombino, Sangiorgese 10; ROBUR VARESE, Oleggio, Montecatini, Alba 8; Empoli 6; Pavia, Cecina 4; Siena 2; Domodossola 0.

SERIE A IN CARROZZINA

Esordio amaro tra le mura amiche del PalaCusInsubria per la Cimberio Varese, battuta in volata dal Santa Lucia Roma per 55-59 al termine di un match condotto a lungo. Uno stop che non ci voleva – anche se contro un’avversaria considerata “da primi 4 posti” – perché il calendario ora mette la Handicap Sport di fronte alle due principali favorite per lo scudetto. A Bizzozero i biancorossi partono bene ma poi pagano un passaggio a vuoto (0-15 di parziale) che li costringe a inseguire. Varese ritrova il pareggio in vista della volata finale ma non riesce a completare l’opera nonostante i 20 punti di Binda e i 15 di De Barros. Ancora assente Roncari, poco utilizzato Alvarez, male Sharma, straniero da zero punti segnati.