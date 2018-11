La materna di Morosolo si presenta con due incontri

Per presentarsi alle famiglie la Scuola dell’infanzia San Girolamo Emiliani di Morosolo propone due incontri differenti.

Il primo nella serata di mercoledì 12 dicembre alle ore 20.45 è rivolto alle mamme ed i papà che avranno la possibilità così di conoscere in maniera più approfondita le maestre e le attività proposte dalla scuole: i laboratori di ritmia e ginnastica artistica e il progetti di bilinguismo con metodo Jolly Phonics.

Il mese prossimo invece, sabato 12 gennaio a partire dalle ore 10 si porpone lle famiglie interessate all’iscrizione una mattinata di “Scuola aperta”, con la presenza di insegnanti, genitori e alunni, per vivere un’esperienza diretta della realtà dell’asilo.

La Scuola dell’infanzia di Morosolo è in via S. Girolamo Emiliani 1, Casciago.

Per informazioni: infanziamorosolo@libero.it oppure 0332 826016.