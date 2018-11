Le comunità si preparano ad accogliere Don Stefano

Un parroco unico per Gazzada, Schianno, Lozza e Morazzone. Si chiama Don Stefano Silipigni ed ha 47 anni. Le comunità si preparano ad accoglierlo partecipando alle messe che si celebreranno sabato 1° e domenica 2 dicembre.

Questi gli orari delle celebrazioni:

– Sant’Antonino in Lozza: sabato 1 dicembre alle ore 16,30 Messa solenne di ingresso del nuovo parroco don Stefano.

– Sant’Ambrogio in Morazzone: sabato 1 dicembre: Ore 20,30: S. Messa solenne patronale di Sant’Ambrogio con l’ingresso di don Stefano.

– Santa Croce in Gazzada: domenica 2 dicembre alle ore 18,00 Messa solenne di ingresso del nuovo parroco don Stefano e rinfresco a seguire.

– San Giorgio in Schianno: domenica 1 dicembre alle ore 11,15 Messa solenne di ingresso del nuovo parroco don Stefano e rinfresco a seguire.

Don Stefano è nato nel 1971 ed è stato ordinato prete nel 1998 e proviene dalla Comunità Pastorale “S. Antonio Abate” di Varese, dove ha svolto il ministero prevalentemente nella pastorale giovanile, assumendone anche la responsabilità nel decanato e nella zona pastorale.