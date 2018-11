Mercatino di Natale nel centro storico di Brenta. L’appuntamento è per domenica 25 novembre per tutta la giornata e vedrà diversi espositori per le vie e i cortili del piccolo paese.

Un bell’appuntamento per vivere l’atmosfera del Natale e per fare acquisti originali: si potranno trovare oggetti d’artigianato e regali per grandi e piccini. Durante la giornata non mancheranno momenti di musica e animazione; una bella giornata di festa da Piazza Diaz e tra gli scorsi del paese. Dalle 9 alle 18 circa.