Scuola dell’Infanzia Erminia Maggi

via Erminia Maggi 4, Cuvio

Numero di telefono: 0332651257

Indirizzo email: sdi.cuvio@gmail.com

Sito web: https://www.facebook.com/Scuola-dellinfanzia-Erminia-Maggi-Cuvio-155632051255840/

Tipologia di scuola: Fism

Orario di apertura : 9:00 – 16:00 (Pre 7:45-9:00, Post 16:00-17:45)

Prescuola: sì

Doposcuola: sì

Sezione Primavera (bimbi 2-3 anni): no

Servizio di nido: no

Sala dedicata alla nanna: sì

Cucina: interna

Giardino: sì

Sezione estiva: sì

Breve descrizione dell’offerta formativa

“La nostra Scuola dell’Infanzia intende offrire un ambiente accogliente, educativo, stimolante e formativo con attenzione alle esigenze di tutti, nel rispetto e nella valorizzazione dell’individualità di ciascuno”.

Questi obiettivi si concretizzano attraverso:

– La valorizzazione del gioco come risorsa privilegiata per attivare la curiosità e la motivazione dei bambini.

– L’esplorazione e la sperimentazione concreta, perché è attraverso il fare che il bambino si appropria della realtà e la rielabora conoscendola.

– La vita di relazione in un ambiente strutturato per favorire il sorgere dell’amicizia, del confronto, dell’acquisizione di regole, del senso di appartenenza al gruppo e del consolidamento della propria identità e autonomia.

La scuola intende essere aperta: alle famiglie con le quali condividere il progetto educativo, nel rispetto delle reciproche funzioni peculiari; al territorio, per radicare l’offerta formativa in sintonia con l’ambiente sociale; all’accoglienza dei bambini con caratteristiche proprie, per lingua, per tradizioni e per abilità, in modo da esprimere e valorizzare al meglio la loro specifica personalità e potenzialità.

Breve informazioni sulle rette e i costi dei servizi offerti

Retta mensile residenti 75,00 €, non residenti 105,00 €

Pasto consumato 4,50 €

Pre o Post: 3,50 € (max 40,00 €/mese)

Pre+Post = 5,50 € (max 60,00 €/mese)

Campo Estivo (3 settimane a luglio) = 65,00 €/sett pasti compresi