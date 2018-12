Argoub sfida Alkakoni per “The Night of Kick and Punch”

Sabato 15 dicembre al centro sportivo Vismara di Milano andrà in scena una grande serata di arti marziali: la nona edizione de “The Night of Kick and Punch” con regole K1.

Grande protagonista della serata sarà il lavenese Cherki Argoub, impegnato contro l’italo-siriano Khaled Alkakoni nella categoria -77 kg.

Argoub è di Laveno Mombello, si allena a Milano e fa parte del Chahidi Boxing Team. Nel proprio curriculum da fighter vanta 16 combattimenti, dei quali 4 prsi, un “no contest” e 11 vittorie, delle quali 3 per ko. Vice campione italiano nel 2012 e nel 2014, ha vinto il titolo europeo nel 2015.

In vista della sfida milanese afferma: «Non mi sento ancora arrivato, sto puntando a palcoscenici più grandi per dimostrare quello che so fare. Sempre con umiltà e rispetto».