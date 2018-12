Denunciato il molestatore della stazione, abbordava quindicenni

L’allarme era stato lanciato lo scorso 25 novembre, quando alcuni genitori avevano segnalato a organi di stampa locali che un uomo “approcciava” le loro figlie minorenni nel piazzale della stazione FFSS di Busto Arsizio.

Il molestatore si limitava ad attirare l’attenzione delle ragazzine, arrivate di prima mattina in stazione, da dove raggiungevano le rispettive scuole, per poi rivolgere loro strizzate d’occhio e apprezzamenti, fissarle con insistenza, lanciare baci a distanza.

Gli investigatori del Commissariato della Polizia di Stato di Busto Arsizio si sono subito attivati, iniziando ad l’identificare e sentire le vittime, risultate tre studentesse quindicenni. Dalle loro dichiarazioni sono emersi ulteriori dettagli che hanno permesso di individuare l’autovettura utilizzata dal molestatore e, quindi, lo stesso responsabile delle molestie, un sudamericano di 34 anni, con permesso di soggiorno, residente in città.

Questo, nonostante alcuni tentativi di sviare le indagini dei poliziotti, è stato compiutamente individuato come autore dei comportamenti sopra indicati e pertanto denunciato per molestie e diffidato dal continuare a mettere in atto i suoi comportamenti.