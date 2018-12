La Lega cerca i giovani: volantinaggio nelle scuole della provincia

La Lega giovani della provincia di Varese ha effettuato un volantinaggio, nella mattinata di oggi, fuori dalle scuole superiori di Varese, Busto Arsizio, Tradate e Gavirate.

«Un’operazione di informazione su quello che il Governo del cambiamento sta facendo, grazie all’impegno della nostra squadra, a partire dal vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini – spiega il coordinatore provinciale del movimento giovanile leghista Davide Quadri – dal Decreto sicurezza appena approvato a tutte le politiche in programma a favore dei nostri cittadini e dei giovani in particolare».

«L’importanza di andare tra i giovani a volantinare – aggiunge Quadri – è data dalla necessità di coinvolgere le nuove generazioni sulle scelte fondamentali per il nostro Paese, in un periodo storico cruciale come quello che stiamo vivendo, nel quale dovremo affrontare sfide globali legate alla sovranità. Come Lega giovani vogliamo creare la più ampia partecipazione politica tra i giovani del nostro territorio. Oltre a coinvolgere i giovani interessati ad entrare attivamente nel nostro movimento».

Nei prossimi giorni la Lega giovani si mobiliterà anche a Gallarate, Laveno e Saronno.