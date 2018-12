Natale con elfi, bancarelle e profumo di pane all’uvetta

Un sabato con tante iniziative per aspettare insieme il Natale, tra elfi, principesse e supereroi, bancarelle e il profumo di pane cotto nell’antico forno.

A proporre la giornata di festa è la Pro loco di Vedano Olona, che sabato 8 dicembre organizza il Mercatino di Natale, a partire dalle 9 e fino alle 17 in piazzetta della Pace con tante bancarelle per gli acquisti di Natale.

Per l’occasione entrerà in funzione il vecchio forno di via Mazzini, che sfornerà il “pane di Natale”, fragranti pagnotte all’uvetta sultanina che si potranno acquistare dalle 10 alle 12 direttamente al forno, e dalle 12 in poi al gazebo della Proloco, fino ad esaurimento (conviene affrettarsi, vanno a ruba).

Per tutta la giornata in piazzetta della Pace saranno presenti i supereroi e le principesse dei Cuorieroi per bambini eroi, per giocare con i bambini e animare la festa, mentre alle 15.30 arriverà Babbo Natale con i suoi elfi. Musica e vin brulè riscalderanno l’atmosfera.

In caso di maltempo l’evento sarà annullato.