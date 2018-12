Pro Patria Scherma, continua il buon periodo di Marta Cammilletti

Week-end come di consueto impegnativo quello della Pro Patria Scherma, su tre fronti. Il primo è quello di Mödling, in Austria, dove si è tenuta una prova di fioretto del circuito europeo under 23: il terzo posto di Marta Cammilletti, ottenuto malgrado precarie condizioni fisiche conquistando l’ennesimo podio della stagione, è solo la punta dell’iceberg dei risultati della patuglia di atlete accompagnate dal maestro Marco Malvezzi.

Per la Cammilletti continua dunque il periodo d’oro, visto che settimana scorsa era tornata da Budapest con un secondo posto conquistato a dispetto delle migliori nazionali ungheresi. Da segnalare il 15° posto di Giulia Malvezzi, e dietro di lei il 31° di Sofia Parravicini e il 38° di Elisa Colombo.

Intanto a Ravenna il maestro Simone Preite capitanava la spedizione bustocca alla prima prova nazionale per gli spadisti delle categorie Gran Premio Giovanissimi. Su 97 partecipanti, della categoria Bambine, un plauso va a ad Irene Vigorito, 26esima, e a Chiara Pensa , 44esima. Buon risultato anche per la campionessa regionale Francesca Pensa nella categoria ragazze/allieve spada, arrivata 26esima su 140 partecipanti. Ultimo fronte aperto è quello del torneo open di spada maschile dedicato ad Alberto Pellegrino.

Presso la società del Giardino di Milano, a piazzarsi più in alto è Alberto Picco, con un 24esimo posto, mentre Enrico Buizza e Franco Lualdi (Master della categoria 2) si sono piazzati rispettivamente 37° e 38°.