Sabato si accendono le Lucine di Leggiuno, tutto quello che c’è da sapere

Grande attesa a Leggiuno per l’accensione delle 500mila lucine allestite tra la Chiesa e l’oratorio del piccolo paese sul Lago Maggiore. Un evento nato qualche anno fa che ormai è diventato di respiro nazionale: tv e giornali parlano di questo grande villaggio di Natale dove si troveranno renne, slitte, babbi natale, stelle comete e abeti luminosi.

L’accensione è prevista per l’8 dicembre alle 17 e per tutta la durata delle festività, le oltre 500mila lucine led accompagneranno i visitatori lungo un percorso fiabesco attraverso alcuni dei luoghi caratteristici del paese: il Bosco Incantato, l’oratorio, il campanile e… la mitica Casa Illuminata della Famiglia Betti.

Lucine di Natale a Leggiuno, è giunto alla sua 6° edizione, è oggi è un appuntamento irrinunciabile che riscuote ogni anno un enorme successo: oltre 150 volontari che lavorano insieme per ricreare l’atmosfera da sogno che solo l’anno scorso ha attratto oltre 140mila visitatori. Ogni anno, inoltre, sono previste nuove sagome e nuovi suggestivi allestimenti per un evento mai ripetitivo, così come vi abbiamo raccontato qualche settimana fa quando siamo entranti nel “cantiere” dell’evento.

Il programma di quest’anno inoltre, prevede diversi appuntamenti durante il weekend e in settimana come musica Gospel e cori.

Inoltre non mancheranno mercatini e stand gastronomici per ristorarsi dal freddo e deliziare il palato. – Guarda il calendario di eventi

Le Luci di Natale a Leggiuno rimarranno accese tutti i giorni dalle 17:00 alle 23:00 fino all’Epifania, che cadrà domenica 6 gennaio. Per raggiungere l’evento, è disponibile un servizio navetta che partirà dalle tre ampie aree adibite a parcheggio, collocate al di fuori del paese.

Il servizio Navette è a offerta libera e sarà disponibile nei seguenti giorni:

Dall’8 al 9 dicembre: 17:00 – 23:00

Dal 15 al 16 dicembre: 17:00 – 23:00

Dal 22 dicembre al 6 gennaio: 17:00 – 23:00

Partenza/Arrivo Navette: Piazza Marconi – Leggiuno

P1: Stanley Black & Decker Italia S.r.l – Via A. Volta, 3 – 21020

P2: Palestra comunale Leggiuno – Via Dante Alighieri, 9 – 21038

P3: CSI Leggiuno – Via Fontana Vecchia, 9 – 21038 (Percorso pedonale)

P-BUS: Parcheggio Eremo di Santa Caterina del Sasso

P-DISABILI: Campanile Parrocchia S. Stefano, 21038 Leggiuno VA

Per aggiornamenti e per seguire in tempo reale lo sviluppo dei lavori www.lucineleggiuno.it o https://www.facebook.com/LucineLeggiuno/.