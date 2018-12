«Portiamo le lucine di Leggiuno a Varese»

L’idea è semplice ma di quelle che potrebbero fare “il botto”: portare a Varese le luci di Leggiuno. La proposta è arrivata ieri dalla Lista Orrigoni che ha presentato una trentina di emendamenti che verranno discussi nelle sedute del consiglio comunale la prossima settimana

E’ stato il consigliere Valerio Vigoni a spiegare il progetto: «Abbiamo un’idea in mente per il periodo natalizio: portare le lucine di Leggiuno ai Giardini Estensi; abbiamo tutti i contatti per realizzare questo progetto. L’anno scorso 64 mila persone sono andate a Leggiuno, due milioni invece i dati di Como. Non diciamo di raggiungere i numeri comaschi, ma sarebbe un bell’incremento rispetto al presente varesino».

I costi per allestire un grande villaggio di Natale che si sviluppi tra i Giardini Estensi e Piazza Monte Grappa verrebbero coperti dall’amministrazione comunale, ma “rientrebbero” dal grande afflusso di visitatori.

Si potrà fare? Leggiuno sarà disposta a rinunciare al suo “Natale incantato”?

Fabio Betti, il figlio dell’ideatore dell’iniziativa di Leggiuno che quest’anno ha raggiunto vette davvero inaspettate, conferma che i contatti con i consiglieri della Lista Orrigoni ci sono stati: «Ci siamo sentiti tempo fa -dice Betti – ma non c’erano le condizioni per organizzare il trasferimento della nostra bella iniziativa. Certo, per Leggiuno è una grande opportunità ma portare le luci a Varese ci risolverebbe anche qualche problema, legato alla viabilità e alla gestione della sicurezza. Vedremo. Torneremo a discuterne insieme ai volontari con cui prederemo la decisione».

E intanto anche ieri sera, sabato 15 dicembre, settemila persone hanno passeggiato tra le luci incantate di Leggiuno. «Gli sforzi dei nostri volontari per ora sono tutti concentrati qui », conclude Betti.