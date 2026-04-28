Varese News

Scuola

Dodgeball a scuola: la quinta elementare di Sangiano batte tutti

Si è disputata la terza edizione del torneo organizzato dall'Istituto Comprensivo "Frattini" di Caravate alla presenza di numerosi docenti e genitori. Ecco come è andata

dodgeball scuola primaria istituto frattini 2026

Il torneo di dodgeball (uno sport di squadra simile alla palla prigioniera) è diventato ormai un “classico” per le scuole primarie dell’Istituto Comprensivo “Gabriele e Aras Frattini” che copre l’area di Caravate, Sangiano, Leggiuno e Monvalle.

La terza edizione della manifestazione si è svolta lo scorso 22 aprile a Leggiuno e ha visto in campo le classi quinte delle scuole primarie dell’istituto: le partite si sono disputate in un clima di incontro e condivisione alla presenza di numerosi docenti e genitori. Lo scopo, oltre a quello sportivo e sociale, è quello di crescere le competenze motorie e strategiche di ragazze e ragazzi e di cementare lo spirito sportivo, la correttezza in campo e la capacità di lavorare in squadra.

Al termine delle sfide, i risultati hanno premiato la squadra della primaria di Sangiano (foto in alto) che ha vinto il trofeo. Secondo posto per Leggiuno davanti – nell’ordine – a Caravate e a Monvalle. Per Sangiano si tratta del primo successo: nelle due edizioni precedenti i successi erano infatti andati a Caravate e a Leggiuno.

Al termine del torneo “interno” si è disputata un’altra partita tra la squadra di Leggiuno e la formazione delle classi 5e dell’Istituto Comprensivo “Alighieri” di Cuveglio. In questo caso la vittoria è andata ai padroni di casa di Leggiuno (foto in basso). La giornata si è conclusa in un clima di festa e soddisfazione generale, confermando il valore educativo dello sport come strumento di crescita personale e sociale. Manifestazioni come questa rafforzano d’altra parte il senso di appartenenza alla comunità scolastica e favoriscono relazioni positive tra studenti di realtà diverse.

dodgeball scuola primaria istituto frattini 2026

 

Tutti gli eventi

di maggio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 28 Aprile 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.