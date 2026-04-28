Dodgeball a scuola: la quinta elementare di Sangiano batte tutti
Si è disputata la terza edizione del torneo organizzato dall'Istituto Comprensivo "Frattini" di Caravate alla presenza di numerosi docenti e genitori. Ecco come è andata
Il torneo di dodgeball (uno sport di squadra simile alla palla prigioniera) è diventato ormai un “classico” per le scuole primarie dell’Istituto Comprensivo “Gabriele e Aras Frattini” che copre l’area di Caravate, Sangiano, Leggiuno e Monvalle.
La terza edizione della manifestazione si è svolta lo scorso 22 aprile a Leggiuno e ha visto in campo le classi quinte delle scuole primarie dell’istituto: le partite si sono disputate in un clima di incontro e condivisione alla presenza di numerosi docenti e genitori. Lo scopo, oltre a quello sportivo e sociale, è quello di crescere le competenze motorie e strategiche di ragazze e ragazzi e di cementare lo spirito sportivo, la correttezza in campo e la capacità di lavorare in squadra.
Al termine delle sfide, i risultati hanno premiato la squadra della primaria di Sangiano (foto in alto) che ha vinto il trofeo. Secondo posto per Leggiuno davanti – nell’ordine – a Caravate e a Monvalle. Per Sangiano si tratta del primo successo: nelle due edizioni precedenti i successi erano infatti andati a Caravate e a Leggiuno.
Al termine del torneo “interno” si è disputata un’altra partita tra la squadra di Leggiuno e la formazione delle classi 5e dell’Istituto Comprensivo “Alighieri” di Cuveglio. In questo caso la vittoria è andata ai padroni di casa di Leggiuno (foto in basso). La giornata si è conclusa in un clima di festa e soddisfazione generale, confermando il valore educativo dello sport come strumento di crescita personale e sociale. Manifestazioni come questa rafforzano d’altra parte il senso di appartenenza alla comunità scolastica e favoriscono relazioni positive tra studenti di realtà diverse.
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