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Gravedona, calcio e solidarietà: in campo anche i sindaci varesini Tardugno e Mulas

I primi cittadini di Caravate e Besano protagonisti all’evento benefico “Insieme per la Ricerca” a sostegno della lotta contro la fibrosi cistica

Varie

A Gravedona (Como) sport e solidarietà hanno giocato nella stessa squadra. Sabato 16 maggio lo Stadio Scuri ha ospitato “Insieme per la Ricerca”, manifestazione benefica organizzata a favore della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica- Ets, richiamando pubblico, appassionati e numerosi protagonisti del mondo sportivo e istituzionale.
Tra i giocatori scesi in campo anche due amministratori della provincia di Varese: Nicola Tardugno, sindaco di Caravate, e Leslie G. Mulas, sindaco di Besano, entrambi impegnati con la Nazionale Italiana Sindaci in una giornata dedicata alla sensibilizzazione e alla raccolta fondi per la ricerca scientifica.
Il programma dell’evento ha visto alternarsi tornei e partite tra All Blacks Belle Glorie, Altolario Belle Glorie, All Blacks Vecchie Glorie, Nazionale Italiana Sindaci e VIP & Friends, trasformando il calcio in un importante veicolo di impegno sociale. Al di là del risultato sportivo, la giornata ha lanciato un messaggio forte di vicinanza e sostegno alla ricerca.

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Pubblicato il 17 Maggio 2026
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