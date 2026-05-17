Gravedona, calcio e solidarietà: in campo anche i sindaci varesini Tardugno e Mulas

A Gravedona (Como) sport e solidarietà hanno giocato nella stessa squadra. Sabato 16 maggio lo Stadio Scuri ha ospitato “Insieme per la Ricerca”, manifestazione benefica organizzata a favore della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica- Ets, richiamando pubblico, appassionati e numerosi protagonisti del mondo sportivo e istituzionale.

Tra i giocatori scesi in campo anche due amministratori della provincia di Varese: Nicola Tardugno, sindaco di Caravate, e Leslie G. Mulas, sindaco di Besano, entrambi impegnati con la Nazionale Italiana Sindaci in una giornata dedicata alla sensibilizzazione e alla raccolta fondi per la ricerca scientifica.

Il programma dell’evento ha visto alternarsi tornei e partite tra All Blacks Belle Glorie, Altolario Belle Glorie, All Blacks Vecchie Glorie, Nazionale Italiana Sindaci e VIP & Friends, trasformando il calcio in un importante veicolo di impegno sociale. Al di là del risultato sportivo, la giornata ha lanciato un messaggio forte di vicinanza e sostegno alla ricerca.