Ciclista cade sull’ex strada militare di Duno, interviene l’elisoccorso
L'uomo, 72 anni, è stato raggiungo dai soccorsi e portato in ospedale in codice giallo
L’incidente è avvenuto intorno alle 10.35 di domenica 30 agosto. Sul posto sono intervenuti i sanitari e i carabinieri di Luino; mobilitato anche l’elisoccorso. Un ciclista di 72 anni è stato soccorso nella mattinata di domenica 30 agosto dopo essere caduto lungo la strada ex militare che collega Duno alla località Vallalta.
L’incidente è avvenuto intorno alle 10.35. La centrale operativa ha inviato sul posto un’ambulanza e ha mobilitato anche l’elisoccorso. L’uomo è stato trasportato all’Ospedale di Circolo di Varese in codice giallo.
Allertati anche i carabinieri della Compagnia di Luino. L’ambulanza intervenuta non ha effettuato il trasporto in ospedale. Restano da chiarire le condizioni dell’uomo e la dinamica della caduta.
Foto di repertorio
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