Varese News

Varese Laghi

Ciclista cade sull’ex strada militare di Duno, interviene l’elisoccorso

L'uomo, 72 anni, è stato raggiungo dai soccorsi e portato in ospedale in codice giallo

elisoccorso

L’incidente è avvenuto intorno alle 10.35 di domenica 30 agosto. Sul posto sono intervenuti i sanitari e i carabinieri di Luino; mobilitato anche l’elisoccorso. Un ciclista di 72 anni è stato soccorso nella mattinata di domenica 30 agosto dopo essere caduto lungo la strada ex militare che collega Duno alla località Vallalta.

L’incidente è avvenuto intorno alle 10.35. La centrale operativa ha inviato sul posto un’ambulanza e ha mobilitato anche l’elisoccorso. L’uomo è stato trasportato all’Ospedale di Circolo di Varese in codice giallo.

Allertati anche i carabinieri della Compagnia di Luino. L’ambulanza intervenuta non ha effettuato il trasporto in ospedale. Restano da chiarire le condizioni dell’uomo e la dinamica della caduta.

Foto di repertorio

Tutti gli eventi

di settembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 30 Agosto 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.