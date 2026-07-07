Scienza, arte e stelle a Duno: arriva l’evento “Luna & Medicina”

Mettere sotto la luce affascinante della Luna la bellezza dell’incontro tra la medicina e le altre scienze, la letteratura, l’arte e, soprattutto, le persone. Con questo spirito il Centro per lo Studio e la Promozione delle Professioni Mediche ha organizzato per sabato 25 luglio 2026 la manifestazione culturale e scientifica dal titolo “Luna & Medicina”.

L’evento, patrocinato dal Comune di Duno, si svilupperà a partire dalle ore 17:00 in Piazza del Santuario (via del Dunello) ed è interamente aperto alla cittadinanza.

Il convegno: tra mito, neuroscienze e spazio

L’apertura della manifestazione sarà affidata a un ricco convegno multidisciplinare che vedrà alternarsi sul palco esperti del mondo sanitario, ingegneristico e letterario: Ore 17:00: Apertura dei lavori con l’intervento “Tra Mito e Scienza.

I Greci, la Luna e le stelle” a cura del professor Mario Iodice dell’Università degli Studi dell’Insubria. A seguire, l’ingegner Luigi Tarsia (Associazione Amici di Boyle e responsabile di Ingegneria Biomedica) relazionerà sul tema “Troppo umani per lo spazio. Tecnica e fisiologia sfidano il cosmo”. L’approccio medico-psicologico sarà approfondito dalla dottoressa Alessandra Mammano (psicologa clinica e psicoterapeuta) con una relazione dal titolo “Donna, Luna e salute mentale. Leggenda, ritmi e neuroscienze”. Spazio poi alla sanità del territorio con il dottor Alessandro Bacuzzi (Direttore del Dipartimento di Area Emergenza-Urgenza dell’ASST Settelaghi) che parlerà de “Il Medico di notte. Strutture, numeri, persone”.

Chiuderà il ciclo di interventi il dottor Francesco Baggio (Dirigente Medico di Anestesia presso l’ASST Settelaghi) con la relazione “‘Anatomia’ lunare. Nomi scolpiti nella Storia”. I lavori del convegno saranno accompagnati da una performance pittorica in diretta dell’artista Franco Molina e da una lettura scenica di poesie a tema a cura della professoressa Patrizia Molinaro dell’Associazione “Parole in Viaggio”.

La serata: grigliata, note e telescopi

Dalle ore 20:00 l’evento si sposterà negli spazi della Pro-Loco di Duno per una cena conviviale a base di grigliata mista di carne e verdure, patatine fritte e dolce (contributo di 20 euro, bevande escluse).

Per partecipare alla cena è gradita la prenotazione entro il 20 luglio contattando il numero 339 2068620. La serata proseguirà alle 21:30 con il momento musicale “No(t)te di Luna”, un concerto dal vivo di canzoni dedicate alla Luna curato dal duo PERDUO (Maurizia Punginelli alla voce e Marco Rosa alla chitarra e voce).

A chiudere l’appuntamento, a partire dalle ore 22:00, sarà l’osservazione guidata del cielo estivo. I partecipanti potranno scrutare la volta celeste sia ad occhio nudo sia attraverso i telescopi messi a disposizione dagli esperti dell’Associazione Astrofili Ipazia di Bisuschio.

Per maggiori informazioni sull’evento è possibile scrivere a centrostudiduno@gmail.com o telefonare al numero 333 8134993.