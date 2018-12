Cinquecentomila lucine illuminano Leggiuno ed è magia

A Leggiuno si è accesa la magia del Natale. Le oltre 500mila lucine sono state accese questo pomeriggio, dando vita ad uno spettacolo fiabesco che ha incantato adulti e bambini.

La diretta:

Moltissime le persone che hanno voluto essere presenti all’evento: gli oltre 150 volontari che per mesi hanno lavorato all’allestimento, i cittadini di Leggiuno ma anche gli spettatori arrivati da tutta la provincia. La fama delle Lucine di Leggiuno infatti, è cresciuta di anno in anno e si attendono migliaia di visitatori.

Oggi, alle 17, dopo il corale conto alla rovescia, l’Oratorio, il Campanile della Chiesa e il Bosco Incantato si sono illuminati regalando uno spettacolo unico: renne, slitte, babbi natale, stelle comete e abeti luminosi hanno accompagnato i visitatori in un percorso fiabesco. L’iniziativa ha radici lontane e nasce da un’idea del leggiunese Lino Betti che ogni anno mette moltissima passione per realizzare questo evento, il cui ricavato è devoluto alla chiesa parrocchiale.

Le Luci di Natale a Leggiuno rimarranno accese tutti i giorni dalle 17:00 alle 23:00 fino all’Epifania, che cadrà domenica 6 gennaio. Per raggiungere l’evento, è disponibile un servizio navetta che partirà dalle tre ampie aree adibite a parcheggio, collocate al di fuori del paese.

Il servizio Navette è a offerta libera e sarà disponibile nei seguenti giorni:

Dall’8 al 9 dicembre: 17:00 – 23:00

Dal 15 al 16 dicembre: 17:00 – 23:00

Dal 22 dicembre al 6 gennaio: 17:00 – 23:00

Partenza/Arrivo Navette: Piazza Marconi – Leggiuno

P1: Stanley Black & Decker Italia S.r.l – Via A. Volta, 3 – 21020

P2: Palestra comunale Leggiuno – Via Dante Alighieri, 9 – 21038

P3: CSI Leggiuno – Via Fontana Vecchia, 9 – 21038 (Percorso pedonale)

P-BUS: Parcheggio Eremo di Santa Caterina del Sasso

P-DISABILI: Campanile Parrocchia S. Stefano, 21038 Leggiuno VA

Per aggiornamenti e per seguire in tempo reale lo sviluppo dei lavori www.lucineleggiuno.it o https://www.facebook.com/LucineLeggiuno