Per le feste l’Eremo di Santa Caterina del Sasso si veste di luci e ospita una mostra dedicata al presepe

Apertura straordinaria con cena a Capodanno. Previste aperture serali per le feste natalizie. Gli eventi sono organizzati in collaborazione con Archeologistics, impresa sociale impegnata nella valorizzazione dei beni culturali

A Dicembre l’Eremo di Santa Caterina del Sasso si illumina con le Lucine di Natale e accoglie fino al 6 gennaio la mostra dedicata al Presepe C.174 dell’artista e designer Antonia Campi.

Per lo spettacolo delle Lucine di Natale, L’Eremo osserverà alcune aperture serali con navetta inclusa per e da Leggiuno. Il giorno di Capodanno, due visite guidate termineranno con un brindisi e una cena tipici. La S. Messa alle ore 18.00 verrà celebrata ogni giorno, anche a Capodanno.

Abbarbicato su uno strapiombo roccioso a picco sul lago Maggiore, l’Eremo di Santa Caterina del Sasso è senza dubbio uno tra gli scenari più suggestivi del Lago Maggiore. È un luogo di storia, fede, contemplazione, aperto tutti i giorni dell’anno…anche a capodanno! Il Monumento si pone in relazione con il territorio e i luoghi intorno a sé: questo dicembre, le iniziative coinvolgono anche il museo delle ceramiche MIDeC di Cerro di Laveno Mombello, ed il comune di Leggiuno con le sue Lucine di Natale. I visitatori potranno avvicinarsi al Natale partecipando alla celebrazione della S. Messa tutti i giorni alle 18.00 alla chiesa dell’Eremo sotto al Sasso Ballaro.

Fino al 6 gennaio, all’Eremo di Santa Caterina del Sasso sarà allestita la mostra Presepe C.174 dedicata ad Antonia Campi ed al suo famoso gruppo di porcellane. Ancora oggi uno dei presepi in ceramica più collezionati, venne realizzato nel 1973 su richiesta della SCI Laveno, la storica fabbrica di ceramiche i cui direttori artistici, Guido Andlovitz prima e Antonia Campi poi, furono grandi innovatori nel campo del design. La mostra all’Eremo, organizzata da Archeologistics, impresa sociale impegnata nella valorizzazione del patrimonio culturale, si svolge in parallelo alla corrente mostra Un uomo, una donna e un bambino al museo di ceramiche MIDeC di Cerro di Laveno Mombello. Le due esposizioni condividono il tema – quello dei presepi artistici in ceramica – e il contesto di riferimento.

Inoltre, per tutto il mese di dicembre arrivano le Lucine di Natale a Leggiuno e all’Eremo. Una tradizione iniziata nel 1999 dal signor Lino Betti, le oltre 700’000 lampadine decorano il centro di Leggiuno con uno spettacolo per tutte le età dedicato alla magia del Natale. Da qualche tempo l’iniziativa è impegnata anche sul lato ecologico, grazie all’utilizzo dei pannelli solari. L’Eremo osserverà delle aperture straordinarie fino alle 20.30 nei giorni 27, 28, 29 dicembre e il 01, 03, 04, 05, 06 gennaio. Un servizio navetta sarà attivo dalle 16.30 alle 22.30 per muoversi tra le Lucine e l’Eremo. Il parcheggio dell’Eremo è gratuito e aperto anche ai camper e bus turistici.

Infine, il giorno di Capodanno l’Eremo accoglierà i visitatori in due diversi orari per delle visite guidate accompagnate da cibo e bevande. Il 31 dicembre 2024, alle ore 16.30, una visita guidata al tramonto accompagnerà i visitatori a scoprire la storia millenaria di questo luogo e sarà seguita da un brindisi con dessert al costo di 16 € a persona. Lo stesso giorno, alle ore 19.00, una visita guidata serale sarà seguita da una cena semplice e da un brindisi finale alle 22.30. La cena si terrà presso la Locanda dell’Eremo in un piacevole ambiente familiare dove gustare prodotti del territorio a base di ingredienti di stagione. Il prezzo della visita per intero è di 53 € a persona. La prenotazione è obbligatoria con scadenza il 27 dicembre.

Maggiori informazioni sulle Lucine di Natale a Leggiuno sono disponibili al link bit.ly/LucinediNatale2024Eremo. Il costo per la visita di Capodanno Archeologistics del 31 dicembre 2024, alle ore 16.30 è pari ad € 16 a persona, prezzo agevolato che include la visita, l’ingresso e il brindisi.

La visita delle ore 19.00 è € 53 a persona, e include la visita, l’ingresso, la cena e il brindisi. Il menù proposto sarà: antipasti di crudo e insalata russa, crema di zucca, ricotta e castagne, zola e polentine, seguito da lasagna con salsiccia e cime di rapa, cotechino e lenticchie, dessert. Include acqua, un bicchiere di vino sfuso e caffè.

Prenotazione obbligatoria entro il 27 dicembre: bit.ly/capodannosemplice

Info e prenotazioni ai link indicati oppure: info@eremosantacaterina.it / +39 0332.647014 / +39 328.8377206