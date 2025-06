Il 4 e il 5 luglio i due borghi prealpini si attiveranno in sinergia per dare spazio e ospitalità al Festival della Lentezza, manifestazione che vede la luce all’interno di una progettualità più allargata

Castello Cabiaglio e Orino unite in nome dell’Energia Lenta e della Gentilezza, sebbene non appartengano alla stessa cabina primaria : il 4 e il 5 luglio i due borghi prealpini si attiveranno in sinergia per dare spazio e ospitalità al Festival della Lentezza, manifestazione che vede la luce all’interno di una progettualità più allargata che ha dato vita a Energia Solidale ETS, una comunità energetica solidale e rinnovabile nel comune di Castello Cabiaglio. Grazie anche al sostegno di Fondazione Cariplo, il progetto SREC presentato al bando Alternative nel 2024 e avente come capofila l’associazione CoEnergia – Progetti collettivi di Economia Solidale è ora in piena concretizzazione.

L’obiettivo del Festival della Lentezza è di declinare il tema dell’Energia in una chiave essenzialmente relazionale, creando l’opportunità di entrare in contatto con le nostre energie profonde attraverso pratiche che hanno la peculiarità di creare benessere per se stessi, nella relazione con gli altri e con tutto quello che ci circonda. Meditazione, canto poliritmico, attivazioni bioenergetiche, camminate esperienziali e filosofiche, Khala Yoga, pratica del perdono, Euritmia, movimento consapevole, pittura in natura, permacultura, sono alcune delle proposte che si concateneranno dal pomeriggio di venerdì 4 fino alla sera del 5 luglio, momento in cui avrà inizio il Mercato del Giusto iNperfetto per le vie di Castello Cabiaglio e le performance musicali serali in piazza Sant’Appiano.

La rete di realtà territoriali che si è creata vede coinvolte associazioni culturali locali, ma anche realtà diffuse a livello nazionale, come l’ass. La Lumera ODV fondata da Daniel Lumera che ha contribuito a creare il ponte con il Movimento Italia Gentile che nella giornata del 5 luglio proclamerà Orino e Castello Cabiaglio “Comuni Gentili”.

L’associazione culturale orinese Matrioska fa da coordinatrice dell’evento con il patrocinio dei due comuni e dell’accademia Dhyana, gestendo lo stand gastronomico vegetariano e la Stoviglioteca Zero Waste per ridurre al minimo l’impatto ambientale della due giorni, nella speranza di poter replicare questa manifestazione ogni anno, rendendola sempre più radicata nella comunità locale di appartenenza.

Per informazioni sul programma della giornata consultare la pagina fb e instagram Mercato del Giusto iNperfetto. Tutte le pratiche sono soggette a iscrizione al link https://festivaldellalentezza.eventbrite.it/