Attraversa la strada a Luino e viene investito: 31enne sbalzato per 10 metri

L’auto condotta da una donna di 45 anni stava viaggiando in direzione nord, quando a Luino in pieno centro un ragazzo di 31 anni stava attraversando la strada: l’uomo è stato centrato dal veicolo e sbalzato a una distanza di oltre 10 metri.

È successo in Viale Dante, praticamente sul lungolago, intorno alle 17:30 di sabato. Il ragazzo è stato soccorso da un’ambulanza di Padana emergenza, era cosciente all’arrivo del soccorritori ma con un forte trauma cranico: è stato caricato in ambulanza e portato all’elisuperficie di Voldomino, dove è partito alla volta di Varese per l’ospedale di Circolo in codice rosso.

La donna alla guida della Panda è stata trasportata in codice verde all’ospedale di Luino. Sul posto, Carabinieri della compagnia di Luino e la polizia locale.