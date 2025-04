Stalking e danneggiamenti, la pm chiede 5 anni e 7 mesi per Marco Manfrinati

Il codice penale non prevede scriminanti di nessun genere, nessuna attenuante che possa giustificare gli atti persecutori, non ne prevede per l’ex moglie che potesse costruirsi un’altra vita con un’altra persona; non ne prevede per il diritto alla genitorialità negato.

Con queste motivazioni dopo una lunga e preparata requisitoria la pm Claudia Maria Contini ha pronunciato la richiesta di condanna per Marco Manfrinati, l’avvocato di 41 anni oggi in carcere con l’accusa di omicidio del suocero e di tentato omicidio della moglie ma in aula mercoledì per rispondere del reato di atti persecutori. Un’udienza che si è aperta con l’escussione dell’ultimo teste, il fratello dell’imputato e con l’ascolto di una chiamata registrata fra la fidanzata di quest’ultimo e una delle parti offese di questo procedimento, Lavinia Limido (costituitasi parte civile insieme alle altre offese dal reato).

È proprio durante questa prima fase dell’udienza l’imputato ha fissato lungamente e con fare ostile il difensore di parte civile Fabio Ambrosetti, per poi esternare un labiale molto violento rivolto al legale (avvocato descritto dallo stesso imputato nel corso del suo esame come un «obiettivo militare giusto»). Tensioni smontate dalla massiccia presenza di militari dell’Arma in aula, oltre agli agenti della polizia penitenziaria.

L’udienza è proseguita con la discussione dove ha parlato lo stesso Ambrosetti: «Ho vissuto anche io delle sofferenze in questo processo, ho vissuto da vicino i fatti. Per difendersi si può fare qualunque cosa ma non schiacciare la sofferenza altrui».