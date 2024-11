Processo per stalking a Manfrinati, in aula la nonna di Lavinia: “Tutta la famiglia era angosciata”

«Voglio essere sentito secondo quanto previsto dal codice di procedura penale, quando saranno terminati i testi del pubblico ministero». Tono deciso, persino qualche sorriso ripreso dalle telecamere nel carcere di Busto Arsizio, ma non da riprendere, come richiesto dal legale al tribunale. L’attesa deposizione sotto forma di esame di Marco Manfrinati nel processo che lo vede imputato per stalking a Varese comincia con uno stop: mancava per giustificato motivo uno dei testimoni.

«Ritengo la mia presenza in video conferenza inutile», ha affermato l’imputato in collegamento dalla casa circondariale. Manfrinati ha chiesto di essere sentito solo dopo l’esame di tutti i testi; alle 10.30 passate il collegamento è stato staccato dopo un consulto con il legale: l’imputato ha poi per due volte salutato la corte augurando buona giornata.

In aula l’udienza è proseguita con l’escussione degli altri testi tra i quali la nonna di Lavinia Limido (nella foto) che ha raccontato del clima vissuto dalla famiglia: «Ho messo le telecamere e l’ho visto mentre mi bucava le gomme della macchina. Quando mia figlia Marta (Marta Criscuolo, madre di Lavinia ndr) e Lavinia venivano a casa mia erano angosciate dalla situazione: tutta la famiglia era preoccupata per quello che faceva Manfrinati. Una volta il cancello rotto, l’altra volta il lunotto dell’auto e il taglio delle gomme. Erano sempre in attesa che potesse succedere qualcosa».

L’udienza prosegue con altri testi.