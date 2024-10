Manfrinati in aula per danneggiamenti nei confronti della della casa della famiglia Limido

È stato uno degli episodi particolarmente dibattuti nel corso dell’udienza che si era aperta mesi fa per il sospetto stalking di Marco Manfrinati ai danni della famiglia Limido: la rottura di quella recinzione della casa di Varese, in zona ippodromo, era stata raccontata anche in aula.

Nella giornata di oggi quell’episodio è tornato in Tribunale dal momento che Manfrinati – in carcere per l’omicidio del suocero Fabio Limido e del tentato omicidio della moglie Lavinia Limido risalente al maggio scorso – è oggi imputato di danneggiamenti.

Un episodio “stralciato” dai fatti principali che risale all’ottobre del 2022 e che verrà trattato nel corso di un’udienza dinanzi al giudice monocratico . L’udienza di oggi, mercoledì 2 ottobre, era una “pre-dibattimentale”: una delle udienze filtro che servono ai giudici per verificare la corretta instaurazione del contraddittorio così da verificare la correttezza degli atti.

L’udienza è stata aggiornata al 13 novembre per un difetto di notifica, quando Manfrinati comparirà di fronte al giudice per rispondere del reato, uno dei tanti episodi che riguardano le vicende legate all’accusa di stalking, che hanno preceduto la tragedia di Casbeno.