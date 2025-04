Kastritis, candeline in biancorosso: “Con Cremona serve grande concentrazione”

Compleanno in biancorosso per Ioannis Kastritis. Il tecnico di Tripolizza, da metà febbraio allenatore della Openjobmetis, ha spento 43 candeline e se potesse farsi un regalo sceglierebbe due punti in classifica nel prossimo impegno, il match interno di domenica 6 aprile contro la Vanoli Cremona.

Le due formazioni lombarde sono infatti appaiate al terzultimo posto in classifica (c’è anche Napoli alla pari) ed è chiaro che un successo nello scontro diretto darà ai vincitori una bella spinta in chiave salvezza. Di Cremona Kastritis aveva già parlato subito dopo il successo su Scafati e oggi – venerdì 4 – dopo il consueto allenamento aperto alla stampa, ha ribadito il concetto: «Il successo di domenica scorsa è stato solo un passo in avanti; ora ogni partita è come se fosse un singolo quarto di una partita ancora più grande che è l’intero campionato».

Secondo l’allenatore biancorosso, l’approccio della squadra in questi giorni è stato quello giusto: «La settimana non è stata diversa della precedenti ed è un bene, nel senso che, parlando di impegno e concentrazione, tutto è stato come sempre da quando sono a Varese. Ovviamente la vittoria su Scafati ci ha dato maggiore fiducia».

In questi giorni Kastritis e il suo staff hanno “accolto” due novità: Ethan Esposito che ha fatto in tempo a esordire nel turno precedente e Grant Anticevich, pronto a scendere in campo contro la Vanoli: «Avere tanti giocatori a disposizione è una cosa positiva – spiega il coach – perché permette di lavorare con maggior intensità e di provare soluzioni diverse. Adesso abbiamo più armi a disposizione e la possibilità di variare negli assetti di gioco: stanno lavorando bene anche se non è facile integrarsi in pochi giorni».

Riguardo all’avversaria di turno infine: «Cremona è una squadra con molto talento, soprattutto nel reparto delle guardie; hanno una serie di giocatori che fanno da collante, che conoscono il loro ruolo e che possono essere molto pericolosi. Il nostro livello di concentrazione dovrà essere molto alto; dovremo fare la nostra miglior partita, in particolare nella metà campo difensiva. Dobbiamo impedire alle loro guardie di segnare tanti punti».