Ghiaccio estivo: mercato e amichevoli dell’HCMV Mastini Varese

Diverse conferme, qualche addio doloroso, volti nuovi che intrigano i tifosi e un cambio in panchina che riporta a Varese un coach amato come il canadese Claude Deveze, al posto di un Gaber Glavic con cui il feeling non si è mai acceso. Questi in sintesi i principali movimenti dell’estate dell’HCMV Mastini Varese: i gialloneri del presidente Bino sono intenzionati a puntare di nuovo ai piani altissimi della IHL e lo faranno ritoccando la squadra senza, però, pensare a rivoluzioni.

In questa pagina terremo aggiornati tutti i movimenti in entrata e in uscita, con i ruoli e le provenienze dei diversi giocatori. A seguire anche le informazioni sull’inizio dell’attività agonistica della squadra e sulle partite di preparazione al campionato.

Ultimo aggiornamento: 2 luglio

HCMV MASTINI VARESE 2025-26

LO STAFF



Presidente: Carlo BINO (confermato)

General manager: Matteo MALFATTI (confermato)

Allenatore: Claude Devèze (Can – da Brest, Fra) – QUI l’articolo

ACQUISTI

Raphael BASTILLE (A, Can – 1997 – da Cholet, Fra) – QUI

Sergei PISARENKO (P, Ucr – 1996 – da Fassa, IHL) – QUI

Tommaso TERZAGO (A, Ita – 1994 – da Como, IHL) – QUI

Alex VENTURI (A, Ita – 2006 – da Bressanone, IHL)

CONFERME

Alex BERTIN (D, Ita – 1997), Andrea FORNASETTI (A, Ita – 2003), William MÄKINEN (D, Fin – 1995), Filippo MATONTI (P, Ita – 2007), Marco MATONTI (D, Ita – 2003), Dennis PERINO (A, Ita – 2005),

IN ATTESA

Sebastian ALLEVATO (A, Ita – 1999), Marcello BORGHI (A, Ita – 1993), Pietro BORGHI (A, Ita – 1997), Filippo CRIVELLARI (A, Ita – 2004), Nicolò FANELLI (D, Ita – 2004), Erik MAZZACANE (D, Ita – 1994), Michael MAZZACANE (A, Ita – 1988), Alessio PIROSO (A, Ita – 1996), Andrea SCHINA (D, Ita – 1993), Andrea VANETTI (A, Ita – 1990).

CESSIONI

Marco Franchini (a, Ita-Can, fine attività); Dylan Ghiglione (A, Ita, a Gardena, Alps), Mikael Kuronen (A, Fin, a Dunquerke, Fra), Arthur Ohandzanyan (P, Ucr, a Kiruna, Sve), Rocco Perla (P, Ita-Fin, ad Aosta, Ihl), Edoardo Raimondi (A, Ita, fine attività), Valeri Raskin (D, Ucr, a)

LA SQUADRA

P: F. Matonti, Pisarenko

D: Bertin, Mäkinen, M. Matonti

A: Bastille, Fornasetti, Perino, Venturi

IL CALENDARIO

Raduno: a Varese, lunedì 25 agosto

Amichevoli:

Sabato 30/8 a Varese

Sabato 6/9 e Domenica 7/9: Torneo a Torre Pellice (da confermare)

Sabato 13/9 a Varese:

Campionato: da definire