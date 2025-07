Mastini: Devèze non tornerà. Il nuovo allenatore è Massimo Da Rin

Notizia clamorosa in casa Mastini Varese: Claude Devèze non è più l’allenatore della formazione giallonera. Il coach canadese sarebbe stato alla terza esperienza con i Mastini, ma per motivi familiari ha deciso di tornare in Francia.

Al suo posto la società ha richiamato a Varese il veterano Massimo Da Rin, già allenatore giallonero fino al 2020. Da Rio negli ultimi anni ha allenato il Como e si è liberato, visto che la società lariana non si è iscritta alla IHL.

Seguono aggiornamenti