Run4Hope 2026: la staffetta della speranza fa tappa a Varese

Torna l’appuntamento con la solidarietà su due piedi. Dal 18 al 26 aprile l’Italia sarà attraversata dalle venti staffette sincronizzate di Run4Hope, il giro podistico nazionale che quest’anno dedica la sua sesta edizione alla Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica.

A Varese, protagonista dell’iniziativa sarà la ASD Runner Varese, che raccoglierà il testimone per portare avanti il messaggio di speranza lungo le strade del territorio, contribuendo a una raccolta fondi che nel primo quinquennio ha già destinato quasi 300mila euro alla ricerca scientifica contro il cancro e le leucemie.

Il percorso: da Como a Varese

Il passaggio di consegne chiave avverrà sabato 18 aprile. Dopo la partenza mattutina da Como, il testimone arriverà a Malnate (Piazza delle Tessitrici) alle ore 14:00. Qui gli atleti della Breva ASD lo affideranno ai corridori della Runner Varese, che inizieranno la prima tappa verso il cuore della città.

L’arrivo è previsto ai Giardini Estensi, dove la delegazione sarà accolta da Luca Battistella, Presidente della Commissione Sport del Comune di Varese, e dai rappresentanti del gruppo locale della Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica.

«Eventi come Run4Hope rappresentano al meglio lo spirito dello sport: partecipazione e impegno concreto verso la comunità – dichiara Luca Battistella –. Siamo orgogliosi di accogliere questa iniziativa che unisce l’attività sportiva alla ricerca scientifica».

I volontari e le prossime tappe

La corsa non si ferma: dopo la sosta a Varese, un secondo gruppo di runner porterà il testimone a Lozza. Nella mattinata di domenica, un terzo contingente proseguirà lungo la ciclopedonale della Valmorea fino a Solbiate, consegnando la staffetta al gruppo podistico della caserma NATO per il tratto verso Legnano.

Tutti gli atleti impegnati partecipano rigorosamente come volontari, unendo alla fatica fisica il sostegno economico personale attraverso donazioni dirette.

Come partecipare

L’evento è aperto a tutti: è possibile unirsi ai corridori lungo il percorso o contribuire con una donazione. Per informazioni e adesioni è possibile scrivere a runnervarese@gmail.com o contattare l’associazione tramite i propri canali social.