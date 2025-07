Davide Xamin torna alla base: l’attaccante è di nuovo Mastino

Chi ha sempre avuto un occhio attento al mondo dell’hockey varesino ricorda senz’altro il suo nome, non solo perché è piuttosto inconsueto ma anche perché spesso, a quelle cinque lettere, erano accostati i numeri di gol e assist. Davide Xamin oggi ha 29 anni e dopo una dozzina di stagioni lontano dalla sua alma mater, è tornato a Varese.

L’attaccante di classe 1996 è infatti un nuovo innesto per i Mastini di coach Massimo Da Rin che quindi avrà di nuovo tra i suoi uomini Xamin, negli ultimi anni colonna del Como che ha rinunciato alla IHL (liberando così anche Tommaso Terzago, altro volto nuovo in giallonero).

Xamin per la verità era già tornato al tempo del covid-hockey quando le due lombarde unirono le forze nella stagione 20-21, ma per l’appunto quella fu solo una situazione contingente. Ora invece Davide è pronto a riunirsi a quei compagni di un tempo – dai fratelli Borghi ai Mazzacane – con cui è cresciuto (e quanto ci manca Marco Fiori, altra pedina di quella bella nidiata…) e a tutta la brigata giallonera che intende dare l’assalto alla IHL.

Un torneo che il nuovo acquisto ha frequentato a lungo (10 stagioni), toccando però anche la Alps in qualche periodo con le maglie di Asiago e Milano, e dopo aver vinto uno scudetto U20 sull’Altopiano. Insomma, un uomo di provata esperienza oltre che di fisico (1,85 per circa 100 chili di peso) che conosce a menadito il gioco, l’allenatore e il campionato e che è pronto per ripartire da dove – il PalAlbani – tutto è iniziato.