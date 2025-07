Mastini, preso l’attaccante italo-svedese William Peterson

Nome e cognome “esotici”, doppio passaporto (svedese e italiano) ma un rapporto stretto con Varese e con il suo palaghiaccio. William Peterson, 23 anni, entra nei ranghi dei Mastini e sarà – con i nuovi compagni – agli ordini di coach Massimo Da Rin a partire dal giorno del raduno giallonero.

Peterson è cresciuto proprio nel settore giovanile varesino prima di fare esperienza altrove: ha trascorso alcune stagioni in Svizzera, al Lugano, tra l’under 15 e l’under 17 e poi si è trasferito in Finlandia dove ha completato la sua formazione giocando anche a livello senior nel terzo campionato locale. (foto HC Chiavenna/Lisignoli)

Al rientro in Italia si è accasato al Chiavenna dove ha disputato gli ultimi due campionati: nel 2024-25 ha contribuito alla promozione dalla Division I alla IHL dei verdeblu (che poi hanno rinunciato a salire di categoria) mettendo a segno 23 punti con 10 gol in stagione regolare. Un bottino arrotondato ulteriormente nei playoff nei quali ha siglato quattro reti e altrettanti assist.

Attaccante alto 1,74 per circa 75 chili, gioca in posizione di ala ed è di stecca mancina: Peterson andrà ad aggiungersi a un reparto fatto di molti veterani in cui spicca, però, la novità del canadese Bastille.

ALLA BALAUSTRA PODCAST – A seguire trovate le puntate della nostra rubrica “Alla Balaustra” in versione podcast. Le trovate su Spreaker (qui sotto), Spotify, Amazon Music e da ora anche su Apple Podcast: cliccate “Mi Piace” sulla vostra piattaforma d’ascolto preferita per restare aggiornati sulle nuove uscite!