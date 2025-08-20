Varese News

Sport

Mastini al completo, in difesa torna l’esperienza di Alessandro Re

Il 39enne milanese si aggiunge al gruppo di Da Rin che si radunerà al palaghiaccio lunedì 25. Per lui è un ritorno in via Albani

alessando re hockey su ghiaccio

Sarà Alessandro Re l’uomo d’esperienza chiamato a completare la difesa dei Mastini per la prossima stagione. La conferma è arrivata dai canali social del club giallonero che ha annunciato l’arrivo dell’espertissimo (39 anni) terzino milanese.

Re è volto noto ai tifosi varesini perché ha giocato una trentina di partite tra il 2019 e il 2021 in maglia giallonera, una casacca vestita anche nel lontano 2007-08 quando il difensore era ancora una giovane promessa, arrivata in prestito dal Milano per farsi le ossa in Serie C. Una squadra, quella, dove c’erano Mike Mazzacane e Francesco Borghi oltre ad altre bandiere mastine come Sorrenti, Andreoni, Senigagliesi, Di Vincenzo e via discorrendo.

In carriera comunque, il neo-giallonero ha quasi sempre giocato con il Milano seguendo fedelmente il cammino intrapreso nel corso degli anni dalla società rossoblu. Un percorso che ha portato Re a vincere due volte la Serie B/IHL e ad affrontare una stagione in ALPS impreziosita da 13 punti totali.

Con l’arrivo di Re la società del presidente Bino ha completato il roster (nei giorni scorsi era arrivato anche il prolungamento – importante – di Gianluca Tilaro) che sarà a disposizione di coach Da Rin fin da lunedì 25 agosto, giorno in cui è previsto il raduno con il primo allenamento al palaghiaccio. Un appuntamento che i tifosi attendono e al quale parteciperanno in buon numero. La seconda uscita pubblica invece è fissata per sabato 13 settembre con la presentazione in Camera di Commercio.

Ghiaccio estivo: mercato e amichevoli dell’HCMV Mastini Varese

ALLA BALAUSTRA PODCAST – A seguire trovate le puntate della nostra rubrica “Alla Balaustra” in versione podcast. Le trovate su Spreaker (qui sotto), SpotifyAmazon Music e da ora anche su Apple Podcast: cliccate “Mi Piace” sulla vostra piattaforma d’ascolto preferita per restare aggiornati sulle nuove uscite!

Damiano Franzetti
damiano.franzetti@varesenews.it

VareseNews è da anni una realtà editoriale, culturale e sociale fondamentale per il territorio. Ora hai uno strumento per sostenerci: unisciti alla membership, diventa uno di noi.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 20 Agosto 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.