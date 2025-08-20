Mastini al completo, in difesa torna l’esperienza di Alessandro Re

Sarà Alessandro Re l’uomo d’esperienza chiamato a completare la difesa dei Mastini per la prossima stagione. La conferma è arrivata dai canali social del club giallonero che ha annunciato l’arrivo dell’espertissimo (39 anni) terzino milanese.

Re è volto noto ai tifosi varesini perché ha giocato una trentina di partite tra il 2019 e il 2021 in maglia giallonera, una casacca vestita anche nel lontano 2007-08 quando il difensore era ancora una giovane promessa, arrivata in prestito dal Milano per farsi le ossa in Serie C. Una squadra, quella, dove c’erano Mike Mazzacane e Francesco Borghi oltre ad altre bandiere mastine come Sorrenti, Andreoni, Senigagliesi, Di Vincenzo e via discorrendo.

In carriera comunque, il neo-giallonero ha quasi sempre giocato con il Milano seguendo fedelmente il cammino intrapreso nel corso degli anni dalla società rossoblu. Un percorso che ha portato Re a vincere due volte la Serie B/IHL e ad affrontare una stagione in ALPS impreziosita da 13 punti totali.

Con l’arrivo di Re la società del presidente Bino ha completato il roster (nei giorni scorsi era arrivato anche il prolungamento – importante – di Gianluca Tilaro) che sarà a disposizione di coach Da Rin fin da lunedì 25 agosto, giorno in cui è previsto il raduno con il primo allenamento al palaghiaccio. Un appuntamento che i tifosi attendono e al quale parteciperanno in buon numero. La seconda uscita pubblica invece è fissata per sabato 13 settembre con la presentazione in Camera di Commercio.

