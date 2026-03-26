A Varese sabato pentole e mestoli contro la guerra e per “Rompere il Silenzio”:

Torna in piazza a Varese il Comitato Vareseino per la Palestina, promotore dell’iniziativa “Rompiamo il Silenzio“.

Sabato 28 marzo, a partire dalle 16:30, l’appuntamento è in piazza del Garibaldino (Nelle mappe: piazza del Podestà) per un presidio che gli organizzatori definiscono un momento di protesta e di informazione sulla situazione a Gaza e nei Territori palestinesi occupati.

Il momento clou è previsto tra le 17 e le 17.15: i partecipanti sono invitati a portare pentole, mestoli o qualsiasi oggetto che possa produrre rumore, in un gesto simbolico che vuole, nelle parole degli organizzatori, “ricordare la fame di Gaza” e “rompere il silenzio” dell’opinione pubblica internazionale.

Nel testo di convocazione, i promotori esprimono la propria indignazione per quello che definiscono un genocidio in corso ai danni del popolo palestinese, denunciando le condizioni nella Striscia di Gaza, in Cisgiordania e in Libano, e criticando quella che giudicano un’indifferenza della comunità internazionale di fronte alla violenza. Chiedono inoltre che non venga promossa “la cultura della guerra”.

La manifestazione è aperta a tutta la cittadinanza.