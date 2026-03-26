A Varese sabato pentole e mestoli contro la guerra e per “Rompere il Silenzio”:
L'appuntamento è per il 28 marzo alle 16:30 in piazza del Garibaldino, per richiamare l'attenzione sulla situazione a Gaza
Torna in piazza a Varese il Comitato Vareseino per la Palestina, promotore dell’iniziativa “Rompiamo il Silenzio“.
Sabato 28 marzo, a partire dalle 16:30, l’appuntamento è in piazza del Garibaldino (Nelle mappe: piazza del Podestà) per un presidio che gli organizzatori definiscono un momento di protesta e di informazione sulla situazione a Gaza e nei Territori palestinesi occupati.
Il momento clou è previsto tra le 17 e le 17.15: i partecipanti sono invitati a portare pentole, mestoli o qualsiasi oggetto che possa produrre rumore, in un gesto simbolico che vuole, nelle parole degli organizzatori, “ricordare la fame di Gaza” e “rompere il silenzio” dell’opinione pubblica internazionale.
Nel testo di convocazione, i promotori esprimono la propria indignazione per quello che definiscono un genocidio in corso ai danni del popolo palestinese, denunciando le condizioni nella Striscia di Gaza, in Cisgiordania e in Libano, e criticando quella che giudicano un’indifferenza della comunità internazionale di fronte alla violenza. Chiedono inoltre che non venga promossa “la cultura della guerra”.
La manifestazione è aperta a tutta la cittadinanza.
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