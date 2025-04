Agostini (Legnano), Lovato (Gazzada) e De Capitani (Saronno) in nazionale di 3 contro 3

Il settore del 3 contro 3 (3×3) nel mondo del basket sta acquisendo sempre maggiore popolarità, grazie anche al fatto che questa disciplina è stata inserita nel programma olimpico e, anche a Parigi, ha regalato partite emozionanti e spettacolari. L’Italia – che partecipò con la nazionale femminile a Tokyo 2020 terminando sesta – sta ricostruendo i propri gruppi e oggi la FIP ha diramato le convocazioni maschili sia per la squadra “Open” sia per la “Under 23”.

Chiamate che hanno raggiunto anche tre società della nostra zona: al raduno della Nazionale maggiore parteciperanno infatti sia Pietro Agostini, che gioca in Serie B con la maglia della SAE Legnano, sia Lorenzo Lovato, impegnato invece in B Interregionale con la Coelsanus Gazzada Schianno. A loro si unirà anche Pietro De Capitani che milita in Serie B con la Az Pneumatica Saronno.

Il gruppo Elite comprende 12 giocatori allenati da coach Claudio Negri e coordinati da un ex azzurro, Stefano Mancinelli, oggi nel ruolo di responsabile federale del settore 3×3. Con Agostini e Lovato ci saranno Matteo Airaghi (Matera), Giacomo Bonavida (Iseo), Michele D’Ambrosio (Castello), Carlo Fumagalli (Desio), Giacomo Leardini e Michele Peroni (Vigevano), Dario Masciarelli (Imola), Michele Serpilli (Casalpusterlengo), Andrea Valentini (Roma 1960) e Dario Zucca (Jesi). Tra le riserve a casa spicca invece il nome di Bruno Mascolo, unico giocatore dell’attuale Serie A, playmaker di Treviso.

Otto invece giocatori della U23: con De Capitani ci sono Soma Abati Touré (San Severo), Giampaolo Almansi (Vicenza), Francesco Gravaghi (Chiusi), Andrea Loro (Orzinuovi), Alessandro Naoni (Piacenza), Riccardo Salvioni (Luiss Roma) e Tommaso Vecchiola (Usmate Velate).