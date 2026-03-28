Pergolettese – Pro Patria, la gara in diretta
Tigrotti ospiti al "Voltini" contro i gialloblù. Calcio d'inizio alle 17.30 di sabato 28 marzo: segui e commenta con noi il match in #direttavn
Dopo la batosta per 4-1 rimediata nel derby con il Lecco, la Pro Patria è di scena allo stadio “Voltini” di Crema per affrontare la Pergolettese di mister Mario Tacchinardi per una sfida che sa di ultima spiaggia per provare ad acchiappare i playout. Seguite l’andamento dell’incontro in diretta con il liveblog di VareseNews che prevede aggiornamenti minuto dopo minuto.
Il live è offerto da Finazzi Serramenti. (Nota bene: attendi qualche secondo il caricamento del live che comparirà ↓ sotto il banner ↓.In alternativa, per visualizzare al meglio la diretta CLICCATE QUI).
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