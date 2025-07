Il cinema all’aperto arriva nei rioni di Varese: si parte da Schiranna con “Capitan America”

Prenderà il via lunedì 7 luglio la nuova rassegna estiva promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Varese, che porterà il grande schermo nei quartieri della città. Un’iniziativa gratuita e aperta a tutti, pensata per offrire ai cittadini l’opportunità di trascorrere delle belle serate all’aperto insieme.

La serata inaugurale si terrà a Schiranna, nel prato di fronte al lido comunale, direttamente in riva al lago. Verrà proiettato Capitan America, uno dei più amati film del mondo Marvel, capace di coinvolgere spettatori di ogni età grazie alla sua carica epica e ai suoi eroi senza tempo.

L’inizio della proiezione è previsto per le 21:30, per garantire le condizioni di buio necessarie. L’ingresso è libero e non occorre prenotazione. Non sono previsti posti a sedere: ogni spettatore potrà portarsi una sedia o uno sgabello da casa.

Il progetto, che si intende rinnovare anche negli anni a venire, ha l’obiettivo di valorizzare i diversi rioni e castellanze di Varese attraverso eventi culturali diffusi, capaci di rinsaldare i legami sociali. In caso di maltempo la proiezione sarà annullata.