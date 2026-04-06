A Brezzo di Bedero CheBand!? racconta Bob Dylan a Casa Paolo

A Brezzo di Bedero è in programma una serata dedicata a una delle figure più iconiche della musica contemporanea. Sabato 11 aprile alle 21, a Casa Paolo, va in scena “Bob Dylan. Una carriera, molte vite”, un incontro tra musica e racconto proposto dal gruppo CheBand!?.

Un viaggio tra le tante vite di Dylan

L’appuntamento prende spunto dal film “Io non sono qui” di Todd Haynes, che racconta Bob Dylan attraverso diverse identità e fasi della sua carriera. Un artista capace di trasformarsi continuamente, sia nello stile musicale che nella scrittura, fino a ottenere il Premio Nobel per la letteratura nel 2016. Partendo da questa idea, la serata proporrà un percorso cronologico per ripercorrere le tappe principali della sua evoluzione artistica, offrendo uno sguardo meno stereotipato e più sfaccettato del cantautore americano.

Musica e parole con CheBand!?

A guidare il pubblico saranno i componenti di CheBand!?: Antonello Vanni (chitarra solista e mandolino), Antonio Azzarito (racconti e percussioni), Marco Chemello (voce, chitarra e armonica) e Riccardo De Agostini (basso).

Il racconto sarà alternato a una selezione di brani pensata per accompagnare e approfondire la narrazione, permettendo di scoprire o riscoprire Dylan attraverso le sue canzoni.

La serata, a ingresso libero, si terrà negli spazi di Casa Paolo, in via Baumgartner 10, ed è inserita nel progetto “Nuovi Orizzonti Sonori”, con il contributo del Comune di Brezzo di Bedero e della Fondazione Comunitaria del Varesotto.ù