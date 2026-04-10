Varese
Jazz d’autore alla sala Varesevive di Varese con MPs Duet
Appuntamento domenica 12 aprile alle 18 con arrangiamenti inediti del repertorio swing americano
12 Aprile 2026
Domenica 12 aprile alle 18 la sala Varesevive, in via San Francesco d’Assisi 26 a Varese, ospita MPs Duet (Plus Two), formazione nata dall’incontro tra Mauro L. Porro al pianoforte e Martino Pellegrini al violino. Per l’occasione il duo si allarga a quartetto con l’aggiunta di Yuri Biscaro alla chitarra e Marco Rottoli al contrabbasso.
Il concerto, organizzato dagli amici 67 Jazz Club Varese (dedicato a Renato Bertossi) in collaborazione con Varesevive, propone arrangiamenti inediti del repertorio della canzone americana dagli anni Venti agli anni Cinquanta. Il programma attinge al classic e mainstream jazz rivisitato in chiave personale, conservando però lo spirito e l’energia della tradizione. L’ampliamento a quartetto strumentale punta a restituire il suono dello swing senza precedenti nella formula cameristica del duo.
MPs Duet ha partecipato a festival europei come il “Jazzscona” e la rassegna “Bohém Ragtime & Jazz Festival” di Budapest, consolidando una presenza nella scena jazzistica internazionale.
Ingresso 12 euro, con prenotazione al numero 3358208969.
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