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Jazz d’autore alla sala Varesevive di Varese con MPs Duet

Appuntamento domenica 12 aprile alle 18 con arrangiamenti inediti del repertorio swing americano

Serata Jazz
Spettacoli

12 Aprile 2026

Domenica 12 aprile alle 18 la sala Varesevive, in via San Francesco d’Assisi 26 a Varese, ospita MPs Duet (Plus Two), formazione nata dall’incontro tra Mauro L. Porro al pianoforte e Martino Pellegrini al violino. Per l’occasione il duo si allarga a quartetto con l’aggiunta di Yuri Biscaro alla chitarra e Marco Rottoli al contrabbasso.

Il concerto, organizzato dagli amici 67 Jazz Club Varese (dedicato a Renato Bertossi) in collaborazione con Varesevive, propone arrangiamenti inediti del repertorio della canzone americana dagli anni Venti agli anni Cinquanta. Il programma attinge al classic e mainstream jazz rivisitato in chiave personale, conservando però lo spirito e l’energia della tradizione. L’ampliamento a quartetto strumentale punta a restituire il suono dello swing senza precedenti nella formula cameristica del duo.

MPs Duet ha partecipato a festival europei come il “Jazzscona” e la rassegna “Bohém Ragtime & Jazz Festival” di Budapest, consolidando una presenza nella scena jazzistica internazionale.

Ingresso 12 euro, con prenotazione al numero 3358208969.

10 Aprile 2026
Redazione VareseNews
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