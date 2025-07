Conferme Varese: Malinverno verso il sì, in bilico Banfi e Bonaccorsi

Martedì 1 luglio è iniziata la stagione 2025-2026 e con essa anche la possibilità delle squadre di depositare gli accordi già stipulati e di conseguenza comunicare i nuovi arrivi.

In casa Varese Football Club però, al momento, tutto tace. Quest’anno la società, per precisa scelta, ha deciso di tenere un profilo basso a livello comunicativo. Ciò non vuol dire che non ci siano già stati accordi tra la società biancorossa e dei calciatori. Verso la fine della settimana è possibile che qualche profilo venga “ufficializzato”, così anche da svelare qualche mossa in entrata.

DENTRO O FUORI?

Il direttore sportivo Alessio Battaglino intanto lavora su due tavoli: da una parte i rinnovi con chi ha già vestito la maglia biancorossa, dall’altra chi invece la indosserà la prossima stagione. Confermato che il centrocampista classe 2005 Paolo De Angelis è un altro giocatore che ha percorso la tratta da Varese a Fasano e Niccolò Stampi già ufficializzato dal Vado, la prima conferma in casa varesina – oltre a Niccolò Romero e Pietro Marangon che hanno il contratto garantito – potrebbe essere quelle di Andrea Malinverno. Il centrocampista varesino ha avuto colloqui positivi e dovrebbe sposare la causa per il quarto anno. Si aspetta un “sì” da Matteo Barzotti: all’attaccante – che varesino è diventato di adozione – è stato sottoposto un contratto. Le offerte per l’attaccante ex Giana Erminio non mancano, ma il rapporto con ds e il mister potrebbe essere la chiave giusta.

Meno sicure invece le permanenze di Stefano Banfi e Samuele Bonaccorsi, ai quali la società ha messo sul tavolo delle offerte concrete. L’attaccante saronnese, dopo le due stagioni in doppia cifra, ha avuto colloqui con la società ma non ha ancora sciolto le riserve. Se dovesse arrivargli una proposta vantaggiosa potrebbe decidere di andare altrove. Per il difensore di origine catanese invece, la società ha proposto un accordo importante, ma le pretendenti non mancano e non è detto che quella biancorossa sia l’offerta migliore. Ora la decisione toccherà al calciatore, con il VFC che spera di aver fatto le mosse giuste per convincerlo.

PORTIERI

Il parco portieri dovrebbe essere stato deciso. Saranno due under (molto probabilmente classe 2007) a difendere la porta biancorossa. Uno dei due dovrebbe essere Gabriel Bugli, italo-romeno di scuola Atalanta. Il secondo resta, al momento, un profilo nascosto ma sul quale il club ha deciso di puntare con decisione. Questa scelta indirizza all’addio di Stefano Ferrari, estremo difensore classe 2006 che, seppur con un contratto garantito, dovrebbe vestire un’altra maglia l’anno prossimo.