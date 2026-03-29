Musi di Varese, annullato l’evento di oggi
Le condizioni meteo avverse dettate dal ritorno del vento hanno consigliato di annullare l'evento
Ai Giardini Estensi per condizioni meteo avverse a causa del forte vento previsto per la giornata di oggi, l’evento “Musi di Varese”, in programma ai Giardini Estensi, è stato annullato. La decisione è stata presa con l’obiettivo di garantire la sicurezza di tutti i partecipanti, degli operatori e degli animali coinvolti nell’iniziativa.
L’evento avrebbe dato il via al progetto promosso dal Canile di Varese – LNDC Animal Protection insieme al Comune di Varese, con una giornata di shooting fotografico aperta alla cittadinanza per la realizzazione del primo calendario cittadino dedicato a persone e cani. Gli organizzatori stanno già lavorando per individuare una nuova data, che verrà comunicata nei prossimi giorni.
Rimane confermato il percorso di “Musi di Varese”, che proseguirà con le prossime iniziative previste dal progetto.
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