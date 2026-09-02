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Varese ricorda Alfredo Ambrosetti a un anno dalla scomparsa

La Messa in suffragio sarà celebrata venerdì 11 settembre 2026, alle 18, nella Basilica di San Vittore. L'affettuoso ricordo della moglie Lella e dei figli Chiara e Antonio

palestrina via XXV aprile e alfredo ambrosetti con moglie

Il 6 settembre 2025 si spegneva Alfredo Ambrosetti, economista e dirigente d’azienda, tra i protagonisti della vita economica italiana.

A un anno dalla sua scomparsa, la moglie Lella e i figli Chiara e Antonio, insieme alle loro famiglie, ne ricordano con affetto la figura e annunciano la celebrazione di una Santa Messa in suffragio.

«Nel primo anniversario della scomparsa di Alfredo Ambrosetti – scrivono i familiari –  lo ricordiamo con immutato amore e grande affetto. Il suo sorriso, la sua presenza e il suo esempio restano vivi nei nostri cuori e ci accompagnano ogni giorno. Con infinito amore e nostalgia».

La Messa in suffragio sarà celebrata venerdì 11 settembre 2026, alle 18, nella Basilica di San Vittore a Varese.

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Pubblicato il 02 Settembre 2026
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