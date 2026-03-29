Festa per la Canottieri Varese: premi, risultati e progetti per il futuro

Oltre 220 persone hanno partecipato alla tradizionale Cena Sociale della Canottieri Varese, andata in scena sabato sera al Palace Grand Hotel. Un appuntamento molto partecipato che ha riunito soci, atleti, famiglie e amici della società, confermando il forte legame tra il club e il territorio.

Una serata tra sport e comunità

La sala gremita ha fatto da cornice a una serata vissuta in un clima di festa, con diversi momenti dedicati al racconto della stagione sportiva e alla vita della società gialloazzurra.

Presenti anche numerosi rappresentanti istituzionali: il sindaco Davide Galimberti, l’assessore allo Sport Stefano Malerba, la consigliera federale FIC Francesca Postiglione e il presidente di FIC Lombardia Leo Binda.

I numeri della stagione

Nel corso della serata il direttore generale Pierpaolo Frattini ha illustrato i risultati dell’ultima stagione, che confermano la Canottieri Varese ai vertici del movimento remiero italiano.

La società ha chiuso il 2025 al primo posto nella Coppa Italia di Gran Fondo e al quinto nella Coppa Master. Importante anche il bottino ai Campionati Italiani, con 21 medaglie, 28 titoli italiani e circa 90 piazzamenti sul podio.

Sono stati inoltre 11 gli atleti convocati in maglia azzurra, protagonisti anche a livello internazionale.

Varese punto di riferimento del canottaggio

Tra i dati emersi, anche quelli legati all’attività sul lago: durante l’anno la Canottieri Varese ha ospitato 30 gruppi tra club e nazionali, confermando il ruolo della città come centro di riferimento per il canottaggio.

Riconoscimenti e novità

Nel corso della serata è stato nominato Mauro Morello Socio Benemerito, come riconoscimento per l’impegno durante gli anni di presidenza.

Spazio anche al futuro, con la presentazione del nuovo body ufficiale che accompagnerà gli atleti già dalle prossime gare, a partire dalla regata regionale all’Idroscalo.

Progetti per il 2026

Tra i temi rilanciati, anche il progetto di crowdfunding per il 2026. L’obiettivo è raccogliere fondi per acquistare nuove imbarcazioni e attivare un servizio navetta tra scuole e Canottieri, per avvicinare sempre più giovani a questo sport.

Non sono mancati i ringraziamenti agli sponsor e ai volontari, presenza fondamentale per l’attività quotidiana della società.

A fare da filo conduttore della serata, condotta da Michele Marocco, gli interventi del presidente Paolo Consonni, che ha sottolineato il valore della squadra e della comunità «dentro e fuori dall’acqua».