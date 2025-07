Slitta la riapertura del viadotto di Vedano sulla tangenziale Pedemontana: nuova data fissata al 18 luglio

La riapertura del viadotto di Vedano Olona, inizialmente prevista per il 30 giugno, subirà un ritardo di circa due settimane. A comunicarlo Autostrada Pedemontana Lombarda, che spiega le ragioni tecniche alla base della proroga del cantiere.

Il viadotto di Vedano, lungo 380 metri e composto da 12 campate, è chiuso dal novembre 2024 a seguito del riscontro di fessurazioni nei pulvini emerse durante le ispezioni periodiche.

«Avevamo redatto un cronoprogramma che stimava la fine dei lavori per fine giugno – spiega Andrea Monguzzi, responsabile delle funzioni di ingegneria – ma quella pianificazione era basata sulle informazioni disponibili al momento della progettazione dell’intervento». Tuttavia, durante le operazioni di cantiere sono emerse criticità inattese.

Difficoltà tecniche nella perforazione dei pulvini

L’attività principale prevista consisteva nella perforazione dei pulvini del viadotto – gli elementi che collegano le pile all’impalcato – per consentire l’inserimento dei rinforzi strutturali. «Durante l’esecuzione ci siamo accorti che il calcestruzzo era particolarmente compatto, rendendo più complessa del previsto la perforazione – chiarisce Monguzzi –. Inoltre, in molti punti abbiamo intercettato elementi di armatura che hanno richiesto lavorazioni supplementari e ulteriori tempi di intervento».

Modifiche anche sulla rampa aperta al traffico

A queste complicazioni si è aggiunta la necessità di intervenire anche sulla rampa attualmente aperta al traffico. «È stato necessario riprogettarla – aggiunge Monguzzi – e ora anche quella è oggetto di cantiere: attualmente la carreggiata è cantierizzata sul lato destro, e da settimana prossima lo sarà anche sul lato sinistro».

Alla luce di questi imprevisti, i lavori si protrarranno per altri quindici giorni. L’ordinanza vigente prevede la conclusione del cantiere per il 18 luglio, nuova data fissata per la riapertura del viadotto.

Riapertura graduale: prima una corsia, poi due ad agosto

La riapertura sarà comunque graduale: «Dal 18 luglio sarà riaperta una corsia per senso di marcia – conclude Monguzzi – mentre il ripristino completo delle due corsie è previsto per il mese di agosto, riportando così la viabilità alla configurazione originaria».