Cinema e gaming: al Miv appuntamento con Alessandro Vanoni

Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di videogiochi e cinema: domenica 6 aprile 2025, alle ore 15:20, il Multisala Impero di Varese ospiterà Alessandro Vanoni, noto YouTuber varesino appassionato di gaming.

Un’opportunità imperdibile per chi ama il mondo dei videogiochi e vuole approfondire il legame tra gaming e cinema. Guiderà il pubblico in una riflessione su come i videogiochi possano essere strumenti di crescita e apprendimento, capaci di ispirare, educare e formare le menti dei più giovani e non solo.