È morto l’uomo di 66 anni coinvolto nell’incidente di Samarate. La vittima era residente ad Alessandria.

Uno schianto terribile che ha fatto levare in volo l’elisoccorso nonostante il buio, ma la corsa in ospedale è stata vana per un uomo di 66 anni coinvolto nell’incidente nella serata di mercoledì a Samarate. L’uomo è deceduto in ospedale a Gallarate e sono in corso gli accertamenti del caso per ricostruire la dinamica dell’incidente.

I soccorritori del 118 hanno trovato il 66enne in arresto cardiaco all’arrivo sul posto e non è escluso che l’incidente sia stato provocato da un malore dell’automobilista: la sua auto avrebbe fatto un salto di corsia finendo contro un veicolo sul quale viaggiavano una ragazzina di 15 anni e la conducente di 18, neopatentata: le due giovani sono state portate in ospedale in codice verde dal luogo dell’intervento, via Monteberico, quartiere di Cascina Elisa.