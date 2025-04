Incidente stradale a Samarate: coinvolte tre persone, interviene l’elisoccorso

Un incidente stradale si è verificato questa sera, mercoledì 2 aprile, intorno alle 20:15, in via Monteberico a Samarate, nei pressi di Cascina Elisa, coinvolgendo due automobili. Tre persone sono rimaste ferite: due donne di 15 e 18 anni e un uomo di 66 anni. Le condizioni di almeno uno dei feriti sarebbero gravi: i sanitari stanno infatti predisponendo il trasporto in ospedale in codice rosso.

L’incidente ha richiesto l’intervento immediato dei Carabinieri di Busto Arsizio, dei Vigili del Fuoco di Varese, e il dispiegamento di tre ambulanze, due automediche e l’attivazione dell’elisoccorso di Como.

Le operazioni di soccorso sono ancora in corso e l’incidente ha causato disagi alla viabilità nella zona. Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente. Seguiranno ulteriori informazioni.