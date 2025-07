A Samarate il Concerto d’Estate della Filarmonica: musica sotto le stelle in Piazza Italia

La Società Filarmonica Samaratese, con il patrocinio del Comune di Samarate, invita tutta la cittadinanza al tradizionale Concerto d’Estate, in programma domenica 13 luglio alle ore 21:00 nella suggestiva cornice di Piazza Italia.

Come ogni anno, il concerto rappresenta un appuntamento atteso e partecipato, capace di unire la comunità in un’atmosfera di festa e condivisione attraverso il linguaggio universale della musica.

Il programma musicale della serata accompagnerà il pubblico in un viaggio emozionante e variegato, con brani tratti da celebri opere liriche, colonne sonore cinematografiche e canzoni amatissime dal grande pubblico. Tra i titoli in esecuzione ci saranno il celebre Va’ pensiero dal “Nabucco” di Verdi, l’intramontabile Over the Rainbow, le epiche sonorità di Pirates of the Caribbean, e brani emozionanti come Più su, Heal the World, Una lunga storia d’amore e la vivace Cantina Band da Star Wars.

Non mancheranno poi altre sorprese musicali pensate per coinvolgere ed emozionare gli spettatori, rendendo ancora più speciale questa serata d’estate sotto le stelle.

L’ingresso è libero e l’invito è rivolto a tutti coloro che desiderano trascorrere una serata di qualità all’insegna della musica e della bellezza del fare comunità.